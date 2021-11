Pesebre de señora se convierte en único proyecto de infraestructura del país

La señora Eugenia López montó este martes lo que ella se atrevió a describir como “el pesebre más grande y bonito de la historia” en su casa de los Palos Grandes, ubicada en Caracas. Dicho nacimiento se convirtió en el único proyecto de infraestructura que se llevó a cabo este año en el país y, por si fuera poco, el único que nadie invadió.

Enviamos a nuestro pasante subpagado hasta la casa de la señora López para que nos revelara cada detalle de esta magna obra de ingeniería pública venezolana: “Yo todos los años comienzo desde junio a montar este pesebre, con tiempo porque en este país siempre hay imprevistos: secuestran a un pastor o le roban las ovejas, mis sobrinos se fuman el musgo, lo habitual. Eso sí, que no se le note la crisis: cada año lo actualizo un poco más. Este año le agregué un ascensor para que la Virgen María no esté caminando tanto con esa barriga, que te lo digo yo que es bien incómodo. El año pasado por fin pude poner los 3 reyes magos del mismo tamaño, ya ese Baltasar con gigantismo me tenía verde. Como puedes ver, el niño Jesús todavía no está porque él se pone el día 25 cuando nace, no tenía niño Jesús pero mi hijo me prestó una cosa de esas que le dicen Funko pop y son igualitos, me dijo que era un tal Jared Leto; yo no entendí, pero ya tengo todo listo para la gran noche”, finalizó López minutos después de que el gobierno agarrara su idea y adornada el tramo inconcluso del ferrocarril entre Maracay y Valencia y lo convirtiera en un pesebre gigante.