Alejandro Moncada, recién electo concejal de El Hatillo, agradeció a los votantes de su municipio por haberlo elegido en las pasadas elecciones y aprovechó para enviar un mensaje de unión y respeto a todos los hatillanos, “a las perras, zorras” esas que no quisieron ir con él a Tulum, para construir una mejor comunidad de la mano de su liderazgo en el concejo municipal.

En un video difundido en redes sociales, el nuevo concejal aprovechó sus 5 minutos de descanso de un rave de 3 días para enviar un ameno mensaje a todo el pueblo de El Hatillo: “Hoy, 23 de noviembre, quiero agradecer, a todos los vecinos del Municipio El Hatillo, por haberme elegido, conmigo no solo contarán con un concejal de altura, sino, también, con una persona profundamente humanista, un político que estará en la calle, con la gente, con las personas, con los ravers y sus dealers, unidos en trabajo para resolver los problemas de nuestra hermosa comunidad El Hatillo y sus distintos bodegones. Esta será una gestión, de profundo respeto, de consideración y atención a nuestros adultos mayores, a los ciudadanos de a pie y también a las perras esas que creen que una persona rica como yo, no puede pedir que dos carajitas se vengan a Tulum para ir a rumbear con excentricidades. Yo, me comprometo firmemente a respetar a esas mismas mujeres que para mí son unas zorras, lo digo con toda propiedad porque me las he agarrado y para que construyamos la base de la ciudadanía de la mano de esos hombres que se visten de mujer y dicen ser mujeres, a ellos también todo mi respeto, mi cariño como político de calle y de rumba. El trabajo en El Hatillo, como siempre lo digo es ir sin distingo de clases a hacer cosas por la gente y por las zorras esas”, finalizaba Moncada quién ya estaría pensando en impulsar una ordenanza municipal que permita ser misógino sin tener consecuencias.