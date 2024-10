Maduro viaja a Moscú para encontrar a rusas cachondas cerca de su zona

Como si la guerra con Ucrania, la crisis económica y el invierno no fueran suficientes, los ciudadanos rusos ahora tendrán que lidiar con la inesperada llegada de Nicolás Maduro al país. El mandatario venezolano y fanático del moscow mule con leche condensada aterrizó la noche de ayer en Moscú, con el objetivo de encontrar a las rusas cachondas cerca de su zona.

Mientras la prensa internacional se enfocaba en los líderes mundiales que participaban en la reunión de los BRICS, Maduro interrumpió para declarar: “Natasha, mi reina, mi matrioska preciosa, ¿dónde estás? ¿ah? Yo te vi que me estabas escribiendo todas esas barbaridades eróticas por ahí cuando estaba metido en minijuegos punto com, salía que estabas en la Guaira, pero te fui a buscar y no te encontré, no vi ninguna catira tan hermosa como tú por allá, mi amor. Por eso me vine en el primer y único vuelo de Conviasa del año para conocerte, princesa, ¿verdac? ¿te acuerdas de todo lo que hablamos? Me dijiste que me ibas a echar arequipe en los bigotes, ¿te acuerdas? Aquí estoy mi reina preciosa antiimperialista, escríbeme rápido antes de que Cilita prenda el televisor”, aseguró Maduro, quien probablemente tenga que dormir en los pasillos de Miraflores durante los próximos meses.