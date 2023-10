El candidato del partido Acción Democrática (AD) a las Elecciones Primarias de oposición la única persona de 47 años que conserva la pollina de su etapa emo, Carlos Prosperi, pidió por reiterada ocasión, suspender los comicios luego de que se conociera que María Corina Machado ganó las elecciones con la mayoría de los votos a su favor. Prosperi argumentó que la candidatura de Machado es totalmente ilegal por compartir el mismo eslogan que la aclamada serie de televisión Somos Tú y Yo, “Hasta El Final”.

El candidato Prosperi habló en rueda de prensa para anunciarle al país su descontento con un supuesto “ventajismo” en las elecciones primarias ante un público de doce personas que serían la “maquinaria” de su partido: “Exijo a la Comisión Nacional de Primarias que pare el conteo y suspenda por completo el proceso. Hay un claro ventajismo por el permiso otorgado a la candidata Machado de tener el eslogan ‘Hasta El Final’, que no sería más que el mismo de la excelente serie juvenil Somos Tu y Yo. Estoy seguro que más de un elector estará confundido por ese eslogan y pensará que si vota por Maria Corina volverán las aventuras de Victor y Sheryl, pero la verdad es que esto es totalmente falso porque Sheryl se casó con un gringo, Victor Drija la perdió y ahora piensa que es Brad Pitt, y bueno, Aran y Rosmeri son obviamente unos chavistas. Quiero decirle a todos los venezolanos que no se preocupen, porque nada ni nadie nos separará de esta lucha por ustedes, en especial por ti, señor que votó por mí y no se dejó engañar, ¡quiero que sepas que el tiempo nunca nos cambiará!”, concluyó Prosperi, candidato favorito para ganar las elecciones en la casa de la familia Prosperi.