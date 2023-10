Prosperi denuncia irregularidades en su pollina

El candidato a los comicios primarios de la oposición venezolana, Carlos Prosperi, abanderado por el partido Acción Democrática (AD) criticó la organización de sus elecciones de corte de pelo, las cuales han derivado en fuertes irregularidades en su pollina, la que se considera el causante principal de su falta de credibilidad ante los ciudadanos venezolanos.

En medio de una multitud de ciudadanos descontentos con las elección capilar del político de AD, Prosperi exigió a los organismos internacionales intervenir de manera contundente en su escualido flequillo: “Ya lo hemos venido diciendo y se lo reiteramos al país, no hay suficientes bidones de Minoxidil en ningún centro electoral o barbería de la nación como para arreglar esta desgracia. Queremos que el pueblo salga a votar en paz, sin miedo a quedar ciegos al ver mi peinado, por lo que tenemos que idear un plan para salir de más de 24 años de constantes estilos de cabello erróneos y estéticamente terribles. Mi rechazo es total y rotundo en contra de esos huecos antidemocráticos que están siendo tapados por esta frágil pollina. No descarto que un agente infiltrado del chavismo esté detrás de esto, y exijo a los líderes de la Unidad que le sigan la pista a mi barbero, que puede o no que sea yo mismo, ustedes verán”, afirmó el candidato opositor, en medio de cientos de personas iracundas dispuestas a hacer justicia armada con afeitadoras, hojillas y peines.