Tren de Aragua anuncia programa de intercambio con Harvard

Cuando se pensaba que la banda criminal originaria de Venezuela, El Tren de Aragua, no podía crecer más, llegó la noticia de que han organizado un programa de intercambio con la prestigiosa universidad Harvard, cuyo rectorado les entregó la propuesta tras reconocer las habilidades de gerencia de sus líderes para llevar una transnacional sin siquiera haber terminado la primaria.

El malandro venezolano conocido como El Lonchera, porque no sale de un salón de clases, dio más detalles sobre esta nueva etapa de su imperio criminal: “Te voy a hablar claro, menor. El negocio del tren está yendo fino y queremos expandir nuestros horizontes. Ya no somos lo que viene siendo una PyMe, somos una transnacional y tenemos que estar a la altura. Por eso, a Cara ‘e Terrible Homicidio En Aragua lo tenemos estudiando un PhD en finanzas y a Yeison Cara ‘e Drywall lo tenemos enfocado como quien dice en el Bachelor de arquitectura, porque queremos que nos haga unos galpones criminales. Él siempre tuvo esa pasión y esmero en la albañilería y queremos llevarlo al siguiente nivel. Yo estoy ya por el segundo semestre de mi máster en pedagogía, ya que tenemos que poner al resto de los muchachos pilas, porque los retos que pone la vida no son fáciles. Lo único que le vamos a dejar a las nuevas generaciones de la banda es la educación y unas órdenes de captura. Por parte del Tren de Aragua también estamos recibiendo estudiantes de Harvard para capacitarlos en lo que nosotros sabemos: doctorado en extorsión, másters en las ciencias y artes de sacarle dos con un sacapuntas y, por supuesto, la licenciatura en vacilarla en alta, ¿si me entiendes? Pura universidad de la vida”, concluyó El Lonchera antes de su reunión con el tutor por su tesis “Programa tutorial para fortalecer las habilidades de soplar la bicha entre los miembros del Tren de Aragua ingresados en el periodo 2021-2022”.