Cada año, la lista de útiles escolares se convierte en una pesada carga para las familias venezolanas debido a los bajos salarios y las exigencias de las instituciones educativas, que creen que todos los representantes están enchufados. Sin embargo, los venezolanos tienen como tradición reutilizar material escolar, como es el caso de Anthony Segovia, un joven que iniciará el año escolar con útiles heredados: la chemise azul con las axilas manchadas de su hermano mayor, los zapatos negros de su abuelo, comprados en 1810, y un antiguo libro de biología de segundo año que ha pasado de generación en generación en su familia.

Conversamos con Antonio Segovia, padre de Anthony y persona con poca originalidad para los nombres, quien nos comentó que la decisión no es solo económica, sino también por tradición familiar: “Hermano, yo estudié con ese mismo papiro y aprendí. Si tú me preguntas qué es la fotosíntesis, todavía tengo una idea que me sé al caletre. Es obvio que la mitocondria es una conspiración de los romanos para recuperar Constantinopla. Ese pergamino lo usaron todos mis antepasados en sus liceos y seguramente mi hijo y los hijos de sus hijos lo van a usar, el autor es el faraón Serafín Mazparrote, un genio de su época sin duda. Eso es un documento educacional que ha estado en nuestra familia por generaciones y, de paso, tiene todas las respuestas ya escritas, así el chamo no tiene que andar haciendo tanta tarea. Igual, esos libros los abren una vez al año; no vale la pena. Además, yo te digo una cosa: los colegios ahora piden mucha vaina que no utilizan, disque cuadernos, pega en barra y hasta gasolina para el carro de la directora. En mis tiempos veíamos clases con una hoja, un lápiz y un chuzo; por si se te olvidaba el lápiz, tenías cómo robarte otro, más nada”, aseguró Segovia al momento de entregarle una chemise a su hijo que estaba rayada por su promoción.