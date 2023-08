Botan a periodista de Globovisión por atreverse a hacer su trabajo

El canal de actualidad venezolano, Globovisión, reconocido en los últimos tiempos por transmitir tutoriales de como hacer tu propia electricidad a base de yuca, despidió esta mañana al periodista Seir Contreras luego de que tuviera el atrevimiento de hacer su trabajo de comunicador social durante una entrevista con el diputado oficialista Ramón Magallanes.

Gustavo Perdomo, presidente del canal, explicó la decisión: “Queremos extenderle nuestras más sinceras disculpas a nuestros cuatro televidentes que tuvieron que presenciar este horroroso acto de periodismo. Les aseguramos que, al igual que ustedes, nosotros en la familia de Globovisión también observamos como el señor Seir Contreras, contrario a los principios de este respetado canal, explicaba en vivo cuál es la verdadera situación que se vive en el país, lo cual es una grave violación de nuestros principios informativos. Es por este motivo que decidimos despedirlo de manera inmediata, para así también evitar que un acto de periodismo como este jamás vuelva a ocurrir en nuestro canal. Desde el fondo de mi corazón, quiero asegurarle a todos nuestros televidentes y a mi presidente obrero Nicolás Maduro que esto jamás volverá a suceder. Por favor, Sr. Presidente no fue mi culpa, no me lleve al Helicoide se lo ruego”, concluyó Perdomo, mientras el noticiero Globovisión informaba sobre la grave situación de hambruna que se vive en Armenia.