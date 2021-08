Gestores denuncian que el SAIME está robando el dinero que le correspondía robarse a ellos

Los representantes de la asociación Gestores Unidos Independientes de Sospechosas Operaciones (GUISO), denunciaron este lunes “la corrupción desbocada” por parte de funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) quienes presuntamente estarían robando el dinero que corresponde robar por regla a los gestores de pasaportes, cédulas y cartas astrales.

El portavoz de GUISO y licenciado en ciencias gestoriales egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Rigoberto Mengual, habló para poner voz alta a las denuncias proferidas por este grupo al SAIME: “Los gestores que conformamos GUISO estamos aquí para denunciar lo que está haciendo el SAIME con el dinero que por ley debería llegar a nuestros bolsillos. Se lo están robando, así lo digo, y no están ni siquiera haciendo el trabajo honesto de ir todos los días a una institución con una carpetica marrón y sobres manila para sobornar a alguien. No, lo están haciendo mediante la web donde la gente paga y ellos no reconocen que pagaron. Así es una panza, entonces, si ese dinero no nos llega a nosotros mediante una captura de Zelle o en efectivo, ¿dónde es que termina esa plata? En las arcas de los funcionarios del Saime que de alguna u otra manera quieren que esta honorable labor de la gestoría acabe”, sentenció Mengual mientras pedía $200 dólares más para dar las pruebas de las denuncias.