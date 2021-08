EXCLUSIVA: Develamos el contrato de José Peseiro

Este lunes, conseguimos en exclusiva, de manera un poquito ilegal el contrato de José Peseiro, exdirector técnico de la selección de fútbol de Venezuela. Nuestro pasante subpagado resultó ser un hacker profesional y encontró el archivo en los servidores de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF); mientras nos aseguraba que la contraseña para ingresar a este servidor “secreto” de la federación es “123dudamelteamo”.

Luego de estudiar el contrato firmado por el técnico portugués, el abogado Rafael Vásquez, experto en temas de deporte y en tipos de cerveza, nos dio sus observaciones sobre este documento: “Este contrato es una total porquería, quiero expresar mis condolencias con Peseiro. ¿Cómo es posible que le vayan a dar una botella de Ron Centauro y no una de anís? ¡Me parece una calamidad y una falta de respeto para con su persona! Me alegra que ya no tenga que soportar ese tipo de maltratos y que por fin haya renunciado a la selección, él merece algo mucho mejor que una botella de Ron Centauro, por Dios”, finalizó Vásquez, a quien despedimos de inmediato de nuestra oficina luego de que se ofreciera a revisar el contrato de nuestro pasante.