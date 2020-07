Bolsonaro se hace prueba de embarazo para descartar COVID-19

A pesar de haber sido diagnosticado tres veces con el coronavirus, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro ha hablado constantemente de esta enfermedad como algo que —al igual que el ratón Pérez o el gobernante honesto— existe solo en la mente de los inocentes. Para demostrar lo poco que le importa esa enfermedad “imaginaria”, el mandatario brasileño recurrió hoy a hacerse una prueba de embarazo.

Bolsonaro, quien ha confesado en numerosas ocasiones ser un negacionista del cambio climático, de las pandemias y del Delta Amacuro, habría enviado a uno de sus edecanes más fieles a buscarle la prueba de embarazo: «Está desesperado. Se tomó muy en serio el hecho de que algunas pruebas daban falsos positivos o falsos negativos” afirmó una fuente anónima del palacio de Planalto. “Para él, positivo con positivo da negativo, algo que el profesor de matemática de su hija le explicó varias veces que no es así. Cuando se hizo la prueba del coronavirus por tercera vez —una falta de respeto, si me preguntas a mí— aún se negaba a enfrentar la realidad. Así que me mandó a comprarle cinco pruebas de embarazo en la farmacia de aquí al lado. Le pregunté si eran para su esposa y me dijo que no, que eran para ver si tenía coronavirus. No le quise llevar la contraria porque ya me había tosido encima tres veces hoy y no quería que me lamiera la cara» finalizó el empleado, quien luego añadió que todas las pruebas dieron negativo, menos una, lo que incrementó la paranoia de Bolsonaro.