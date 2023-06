Benjamín Rausseo, mejor conocido en Venezuela como “Er Conde del Guácharo”, habló en rueda de prensa para anunciar que no participará en las primarias de la oposición y que postulará su candidatura como independiente. La polémica decisión le ganó un par de preguntas incómodas por parte de los medios las cuales pudo evadir elocuentemente con respuestas en tono gracioso y chistes sobre su “machete”.

“¿Considera que su decisión de no participar en las primarias de la oposición sólo crea división que beneficie al gobierno?” fue la pregunta hecha por una reportera, a lo que Rausseo respondió: “Bueno, yo ya he dicho muchas veces que me considero independiente, como el machetico mío, ese es bien independiente. Yo soy un tipo totalmente fiel, pero el infiel es el machete porque ese si que es independiente compay. A ese no le importa si es la esposa de uno, la cuñada o prima, ese se para por igual. Yo trato de ponerme a pensar en Mario Silva desnudo y nada, pa’ arriba ese machete. Bueno, así manejo yo la política, de manera totalmente independiente, y pensando un poco con el machete, la verdad”, concluyó Rausseo, mientras anunciaba que la Chicha Conde ahora vendría en todas las cajas CLAP.