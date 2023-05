Inauguran en Texas el segundo puente sobre el lago

El Gobernador de Texas y primera persona en ser momificada en vida, Greg Abbott, inauguró ayer el puente “General Gustavo Aguado II”, mejor conocido como el segundo Puente Sobre El Lago, conectando así la zona norte del estado con la ciudad de Houston, donde se han asentado aproximadamente 3/4 de todos los maracuchos en el mundo.

Abbott, quien dejó su xenofobia en el pasado tras conocer a una maracucha, expresó su alegría: “Cuando voy para Houston y empiezo a pasar el puente, siento una alegría tan grande que se me nubla la mente, jajaja, ¿qué tal? Mi esposa Euclídea me dijo que lo dijera. En fin, estamos muy contentos de inaugurar esta hermosa obra arquitectónica construida 100% con manos de obra maracucha con y sin TPS. Aquí hay manos de los que cruzaron el río y de los que llegaron por avión con su visa de turista, lo cual les recuerdo que también es ilegal, porque aquí los aceptamos a todos y estamos felices de que estén convirtiendo el estado de Texas en su nuevo hogar, pero por favor dejen de tratar a la gente de Austin como si fueran oriundos de Cabimas. También me complace anunciar Agui serán la nueva mascota de los Texas Rangers luego de que yo personalmente lo patrocinara para venir a este increíble país”, finalizó Abbott minutos antes de fallecer comiendo un Tequeyoyo.