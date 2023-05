Detienen partido de FutVe porque llegó el agua

Un partido entre Deportivo La Guaira y Caracas FC fue detenido al minuto 35 del primer tiempo, cuando el árbitro señaló que llegó el agua al Estadio Olímpico de Caracas. Los jugadores corrieron despavoridos con sus tobos en mano para ir a lavar la ropa y bajar las pocetas de los vestuarios, dejando el encuentro en suspenso. El servicio de agua potable es muy irregular en la zona y solo llega una vez cada quince días, por lo que la La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) está permitiendo este tipo de pausas en su liga, así como también ha aprobado que los equipos sumen a su indumentaria un tobo con los colores de sus uniformes.

El partido quedó con un marcador parcial de 0 – 0 y se desconoce cuándo se reanudará, probablemente luego de que terminen de tender los interiores recién lavados en las sillas del estadio. La FVF no se ha pronunciado al respecto. Los aficionados que asistieron al estadio no expresaron su indignación ya que también tuvieron que irse a llenar los tanques y fregar platos. Así mismo, David Pérez, conserje del estadio, aseguró “Es una vergüenza que en pleno siglo XXI no tengamos agua potable garantizada, ¿cómo es posible que el mes pasado se nos escaparon unas abejas y este mes tenemos que frenar partidos porque Aristiguieta tiene los interiores con frenazo desde la semana pasada? Así no se puede, pana. Pero por los pasillos escuché que se viene una recolección de firmas a ver si la FVF nos hace el favor de mandarnos un bidoncito de agua desde Colombia”, dijo Pérez antes de pasar coleto con cerveza que es lo único que quedó en el recinto.