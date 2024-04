La Policía Nacional Bolivariana (PNB) junto con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura, Tierras y Paisajismo Policial, anunció el día de hoy la adquisición de 34 tractores de la marca John Deere. El objetivo detrás de esta adquisición es dotar a los funcionarios con las herramientas suficientes para mantener a la ciudadanía a salvo realizando operativos de siembras a conductores entre los 18 y 30 años que conduzcan con una sospechosa “cara de gafo” según el órgano policial.

“Esta adquisición del tipo compra como tal es un logro bolivariano para el paisajismo policial del tipo siembra de estupefacientes del tipo droga como tal”, explicó ante los medios de comunicación el Comisario Superior de la PNB, Rubén Santiago Sauvignon. “Estos vehículos automotrices del tipo tractor le permitirán a nuestro funcionarios como tal el adecuada cultivo, cosecha y posterior siembra de estupefacientes del tipo cannabis a conductores que no estén cometiendo ninguna infracción o delito al pasar por alcabalas, pero se encuentren en posesión de lo que te me vendría siendo cara de que tienen cuenta bancaria en divisas, mejor dicho, del tipo Zelle como tal, especialmente aquellos con la particularidad de poseer rostro con características faciales del tipo gafo se verán beneficiados de este hermoso paisajismo policial”, explicó Sauvignon, mientras plantaba 70 hectáreas de cannabis en el Corsa de un joven que tenía la aplicación de Bank of America en el teléfono.