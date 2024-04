Laporta vende al Barcelona por estados de Whatsapp

Tras la masacre de 4-1 perpetrada por el París Saint-Germain al Fútbol Club Barcelona en la Champions League, el presidente del Barça y torturador de los botones en sus trajes, Joan Laporta, puso el club a la venta. Así lo anunció a través de un estado de WhatsApp en donde pidió tan solo $200 negociables en efectivo o al cambio en bolívares.

En una entrevista con el medio deportivo más neutral de toda España, HalaMadrid Sport, Laporta explicó que al igual que todos los culés, el pelo que le queda en la cabeza no aguanta una derrota más: “No sé si sabían, pero los seguidores del club representan el 87% de los transplantes capilares en Turquía, el estrés que genera este club nos está matando lentamente a todos, joder. Lo más sensato en este momento es vender el club y hacernos hinchas de los Estudiantes de Mérida, que ahí el gasto es mucho menor y los jugadores no se quejan si les pagamos en bolívares. Además, si no vendemos ahora dentro de unos meses lo más que nos van a ofrecer va a ser un combo de una arepa y un jugo, y hoy por hoy creo que al menos podríamos conseguir un corsita dos puertas con equipo de sonido si encontramos un jeque verdaderamente interesado en botar la plata” aseguró Laporta mientras el botón de su chaqueta salía volando y noqueaba a un reportero.