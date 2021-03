Inac suspende vuelos nacionales para fomentar el matraqueo terrestre

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) informó ayer que los vuelos nacionales estarán suspendidos hasta después de Semana Santa para poder fomentar el matraqueo terrestre y brindar apoyo económico a las autoridades de seguridad. Ah… y para aparentar que se hace algo para evitar la propagación del coronavirus, o algo así

.Juan Teixeira, director del Inac —que tiene planeadas unas vacaciones de Semana Santa en Los Roques que obviamente va a agarrar—, explicó los detalles de este programa de colaboración matraquística interinstitucional: “Tenemos un deber con nuestros colegas en las carreteras. La cosa está difícil, hay que ayudarnos los unos a los otros. Decidimos suspender los vuelos nacional no por el coronavirus —los vuelos internacionales siguen abiertos sin rollo, usted puede salir a conocer el mundo entero si le provoca y si tiene pasaporte y dinero a montón— sino para promover que los ciudadanos recorran las autopistas y carreteras sin asfalto de nuestro país y que en el camino, pues, saluden a uno que otro Policía Nacional y les den su regalito pa’l fresco o para la Semana Santa, pues. La Semana Santa es una época muy importante donde hay que ayudar al prójimo. Nuestro objetivo es que impulsemos la matraca terrestre, sabemos que hay muchos que van a estar antojados de irse del estado un ratico, y es una oportunidad que no podemos desaprovechar. ¿Usted tenía pasaje de Barcelona a Caracas? Mi amigo, le sale carretera, así que prepare esa billetera. ¡Ay, me salió en verso!”, concluyó Teixeira soltando una risa macabra.