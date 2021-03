Dos semanas radicales avivan esperanzas de Polimiranda para entrar a la lista Forbes

La Policía del Estado de Miranda recibió con entusiasmo la noticia anunciada por Nicolás Maduro de que habrán 2 semanas de cuarentena radical desde esta semana. Los oficiales asignados a las alcabalas durante ese período esperan que esto les dé chance de matraquear tanto a los ciudadanos finalmente podrían hacer realidad su sueño de entrar en la lista Forbes de personas más ricas del mundo.

Luego de entregarle un billete falso de 20 dólares, logramos hablar con el oficial Régulo Sosa, cuyo entusiasmo es realmente contagioso: “Ciudadano, espero que sepa que está saliendo fuera de las horas permitidas que no se han publicado todavía, pero como me dio este regalito, lo dejo pasar. Mire, yo sé que para ustedes no es la mejor noticia todo esto de las dos semanas radicales, que nadie entra y nadie sale, pero nosotros en el escuadrón estamos con el corazón contento. Cuando Maduro lo anunció abrimos de una la botella de Carta Roja que tenemos guardada para las ocasiones especiales. Le explico, ciudadano, nosotros tenemos tiempo haciéndole la competencia a Polivargas —o bueno Polilaguaira, o Poliamor, ¡como sea que se llamen ahora!— pa’ ver quién logra tener más sobornos a fin de año. Ahora con estas semanas radicales cayendo en plena Semana Santa, ¡no joda! ¡Vamos a entrar directo en la lista de Forbes 2021! ¡Así, de una! ¡Qué Bill Gates un carajo, chico, Polimiranda es el que es! ¿Usted sabe la cantidad de dinero que le podemos sacar a familias enteras que quieren bajar a La Guaira o que quieren salir por cualquier estado? No, y tampoco le voy a decir, pero es bastante. Van a llegar a sus destinos pobres, si es que logran bajarse de la mula. Habremos hecho en dos semanas lo que el gafo de Elon Musk ha hecho en su vida entera. Forbes 2021, ¡aquí vamos!”, concluyó Sosa, quien empezaba a ver con malos ojos el billete rosado que le entregamos.