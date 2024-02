Restaurante de carretera agrega filete ahumado de e.coli al menú

No existe mayor placer para un chef que ver a los comensales entrar a su restaurante, sentarse en unas tiesa sillas de madera y recibir una infección estomacal al ingerir sus exquisitos platillos preparados con amor, sudor y contaminación cruzada. Es por esto que Alberto Jaramillo, dueño y chef de “El Sazón de Chivacoa 2002 C.A” agregó una nueva receta al menú de su local gastronómico ubicado en la carretera Lara-Falcón, un delicioso filete de pollo ahumado con e.coli.

Tras 4 días de viaje a pié, nuestro pasante subpagado finalmente llegó Chivacoa para entrevistar a Jaramillo, quien nos comentó todo detrás de esta innovadora receta: “Este platillo es una experiencia gastronómica diseñada no sólo para el disfrute del paladar, sino también para limpiar los intestinos y acercarte al paraíso celestial figurativa y literalmente. En líneas generales, esta receta la preparamos utilizando exclusivamente pollos sacrificados en rituales santeros porque la energía de la brujería le da una textura especial a la pechuga, la cual luego fileteamos y ahumamos por aproximadamente 2 horas en un ahumador a leña, porque acá no llega el gas desde 1998. Después lo cubrimos con una suculenta crema a base de lenteja y cartón del Clap y finalmente le esparcimos un pizca de e.coli en polvo, el cual importamos directamente desde los baños del terminal La Bandera”, explicó Jaramillo, mientras le servía el apetitoso platillo a nuestro pasante, quien no pudo negar un plato de comida gratis considerando su inexistente sueldo.