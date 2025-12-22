Señor que nunca ha hecho deporte le grita al televisor para enseñarle a bateador cómo es que se batea

Gritos, lágrimas y litros de Maltín Polar es lo que se vive esta temporada de béisbol en la casa del señor Teodoro Táriba, un fanático de la LVBP que a pesar de nunca haber hecho deporte, recientemente gritando a la pantalla de su televisor le explicó a un cuarto bate cómo se batea.

Ingrid Fernández, vecina que vive a cuatro cuadras y escuchó a la perfección los gritos de Teodoro, contó lo ocurrido: “Estaba en mi casa cuando derrepente escucho un tutorial perfecto de cómo batear narrado por Teodoro, que si saca las nalguitas, levanta el codo, gira la cadera, que si metele sazón, batería y reggaetón, que en verdad no sé si estaba enseñándole a batear o a bailar pole dance. La cosa es que ese beisbolista ni siquiera estaba ahí, pero seguro lo escuchó porque los gritos que pega ese señor deben llegar hasta el estadio, y no te hablo del Monumental sino el de la Guaira. Tanta es la pasión que siente ese señor por el béisbol que me la contagió, puse el partido y destapé unas malticas, y si es verdad que ese señor bateaba mal mal, pero después de los gritos de Teodoro aprendió y metió varias carreras”, concluyó Fernández antes de gritarle a su televisor para enseñarle a Maddy de Euphoria a no confiar más en Jacob Elordi.