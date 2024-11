Gobierno ordena regular La Sustancia para que Tarek trabaje

Esta mañana el jefe chavista y única persona que vio Wicked pensando que era una precuela de She Hulk, Nicolas Maduro, ordenó regular el uso de La Sustancia en todo el país, a raíz de que el fiscal general pasara semanas ausente del ministerio público por grabar su nuevo programa de baile en VTV, “Pumpeando con Tarek”.



Durante su más reciente alocución de AlóConMaduro+SalsaTechnoMerengueNews el mandatario condenó el uso de La Sustancia: “¿Ustedes han visto lo que hace ese frasquito imperialista facisca fashionista de color verde? ¿ah? La gente se lo inyecta y le sale una versión joven y hermosa como por el prepucio, ¿verdac? (sic), El problema es que se obsesionan, locos se ponen, quieren ser siempre esa versión falsa y ya no quieren volver a su cuerpo normal lleno de botox a hacer el trabajo en el ministerio. Eso es lo que le está pasando a un cercano amigo mío personal de mi, que no diré cómo se llama pero su nombre empieza por ‘T’ y termina con ‘William Saab’. Cada vez que le pido que me haga un favorcito metiendo preso a un opositor o menor de edad está ocupado en el galpón de VTV levantando pesas y haciendo rutinas de aeróbicos, ¿ah? ¿Qué le pasó al fiscal de la poesía que yo conocí?, se nos perdió por culpa de ese maldito líquido fascista”, aseveró Maduro mientras le salía un Frankie Ruiz joven de la espalda porque le echó La Sustancia a unos tequeños de chicharrón y caraotas.