SE VOLVIERON LOCOS: Tienda anuncia descuento del 1% en sus productos con la compra mínima de $1000

El Black Friday llegó con todo a Venezuela, y mientras algunas tiendas solo tienen descuentos moderados, otros tienen precios de locos, como lo es la zapatería y bodegón El Girasol de Machurucuto, que tiene un descuento que desafía cualquier estructura de costos jamás creada, regalando sus productos con un 1% de descuento en compras superiores a mil dólares americanos siempre y cuando se haya pagado en efectivo en billetes recién impresos.

Mientras preparaba las carretillas para cargar las toneladas de billetes que le esperan, José Márquez, gerente de la tienda y papá a medio tiempo, hablaba de esta promoción inigualable: “Estamos desde febrero echando número y por fin lo logramos, hoy mismo se debería agotar nuestro stock de combos escarpines + Nutella, y es que en vez de quedar en $370 como siempre, esta vez los tenemos a $366.3 si llevas por lo menos 3 combitos. Desde este depósito se escucha a la gente eufórica por ahorrarse una platica. Es que la cosa está dura y no todos se pueden dar el lujo de pagar el precio completo. Pero eso no es todo, porque el lunes tendremos el Cyber Monday, lo que significa que con la compra de unos zapaticos con luces te los damos sin caja para que te ahorres ese gasto y te veas bien pavo con tus Ben 10 edición omnitrix”, concluyó el habilidoso empresario antes de volver a contar su inventario que no se vende desde el 2013.