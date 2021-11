"Ganó el cambio" asegura señor tras victoria de político que gobernó hace 30 años

Este domingo 21 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones regionales y municipales en el país. De las 23 gobernaciones que existen, el chavismo ganó 20, las otras 3 ¿las ganó la oposición? El señor Néstor Montiel aseguró que “triunfó el cambio” tras la victoria de opositores que gobernaron hace más de 30 años y que ya tienen algunos hasta bisnietos.

Enviamos a nuestro pasante subpagado hasta el Zulia para que reportara lo que se siente en la tierra marabina. Ahí logró entrevistar a Montiel, el popular “Nestico”, residente de San Jacinto: “¿Vos sabéis lo que significa para nuestra gente que haya ganado Rosales? ¡Es lo que el Zulia deseaba, la oportunidad de un cambio, de algo diferente! ¡Es que no sabéis nada mijo, esto es como dicen los jóvenes, un tebete! Estamos felices, no solo por Rosales sino porque salimos de Omardito, no sé si podéis poner eso en la nota de prensa, pero el sentimiento es: POR FIN SALIMOS DE OMAR PRIETO”, finalizó Montiel minutos antes de que le diera un infarto por tanto alcohol y salchiqueso consumido.