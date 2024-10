Corpoelec ofrece ayuda a Cuba enviando 2 pilas AAA

Desde hace días un apagón nacional azota a la isla de Cuba, sin embargo, cuentan con la ayuda del gobierno venezolano y sus ineficientes instituciones, por lo que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ofreció colaborar con un par de pilas AAA usadas que sacaron del control remoto del televisor de la cocina de Jorge Arreaza.

José Luis Betancourt, presidente de Corpoelec y negacionista de la electricidad, puso a la orden toda la energía de Venezuela para ayudar a restablecer el servicio eléctrico en Cuba: “Aquí les conseguí dos pilitas triple A, ustedes conectan esto a un bombillo led y se lo van turnando entre todos, obviamente primero los ministros y personas realmente importantes y luego el amado pueblo cubano. Pero eso no es todo, si en vez de una luz le pegan dos cablecitos con la chispa podrían hacer una fogata y cocinar una carnita para todos, si tan solo tuvieran carne, o una sopita de pescado, si tan solo tuvieran pescado, o un pollito asado si tan solo… ay, mejor coman ensalada. Seguro este apagón criminal es culpa del capitalismo salvaje y no del comunismo que los gobierna desde hace décadas, es más, no solo les voy a mandar las pilas sino también esta jaula para iguanas imperialistas, ya basta de ataques de la CIA contra los pueblos caribeños” concluyó Betancourt mientras Arreaza sintonizaba la novela con los botones de la tele.