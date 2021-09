Aumentan tensiones en el diálogo porque Arreaza empezó a correr con tijeras

Este miércoles el terror y la tensión se hizo sentir entre los integrantes de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición cuando Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para la Industria y la Producción Nacional —y, por ende, el funcionario público con menos trabajo— empezó a correr con unas tijeras en las manos por toda la sala de reuniones mientras gritaba “Viva el Molly”.

“Estamos tratando de calmarlo. Realmente no sabemos por qué se puso así, creo que está teniendo un brote de estrés porque lo mandamos a comprar café”, aseguró Rodríguez sobre el comportamiento de Arreaza, mientras agregaba lo siguiente: “Aquí estamos hablando de cosas importantes. Por eso no entiendo porqué el camarada se puso así como loco. Quizás fue por lo de la apuesta de si esta semana subía o no el Bitcoin, Arreaza venía bien y de repente bajó al tercer lugar; si es por eso, esperamos que este percance se resuelva rapidito. Mientras tanto, hay gente que nos exige que discutamos el tema de los hospitales en Venezuela, gente pidiendo trasplantes, gente pidiendo medicinas, pero les voy a decir algo: a pesar de que no están en la posición de estar exigiendo nada, les respondo que aquí no vinimos a darle respuestas ni soluciones a nadie; aquí vinimos a comer tacos, a dormir en hoteles 5 estrellas y a jugar truco, que es lo que hacemos cuando no están fastidiando con las cámaras. Así que vamos a mandarles unas Canaimitas, capaz con eso se soluciona esa pedidera”, finalizó Rodríguez mientras le pedía a Arreaza que por favor dejara de bailar Pepas versión merengue.

Arreaza, por su lado, también compartió algunas palabras sobre lo sucedido: “Yo traigo tijeras porque las tijeras son importantes para todo, ¿qué tal si no tengo para recortar mi hermoso álbum de fotos de cuando era importante para la gente? Yo no quiero herir a nadie, solo quiero bailar merengue todo lo que queda de reunión, porque lo que estoy es aburrido”, finalizó Arreaza mientras pedía otro shot de tequila.