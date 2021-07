Maduro interrumpe transmisión de Loki por TVES para avisar que por el bloqueo no podemos ver los Juegos Olímpicos

El día de ayer, el mandatario Nicolás Maduro interrumpió la transmisión de la serie de televisión Loki —serie que solo se encuentra disponible en la plataforma de streaming de Disney y extrañamente, también en TVES— para avisarle a la población que por culpa del bloqueo los venezolanos no podrán ver los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Durante la transmisión del episodio más reciente de Loki, Maduro anunció que el bloqueo imperialista y antiolímpico no será impedimento para la diversión del pueblo venezolano, porque creará sus propios Juegos Barinas 2021: “Ayer estuve hablando con mi amada Cilia, mientras estábamos arropaditos pues, dándonos cariño como deberían hacer todas las parejas. ¡Los invito a todos a hacer el amor! Menos a los deportistas olímpicos de las Olimpíadas, porque y que si hacen el amor las piernas no les sirven. Bueno, a mí a veces me pasa eso con Cilita, ¿verdad Cilia?” comentó el mandatario sobre su relación amorosa con su esposa. “Pero a lo que vengo, no los interrumpo más porque sé que están viendo su serie de Loki o Koki o como quiera que se llame, pero seré breve, ¿verdad? ¡No, no es un chinazo, no te rías, Cilia! Les decía que lamentablemente no podrán verse los Juegos Olímpicos en nuestro territorio bolivariano porque Estados Unidos no quiere aceptarnos el dinero para pagar la transmisión. Pero no se preocupen, ustedes seguirán teniendo sus Juegos porque yo mismo crearé las Olimpíadas de Barinas 2021, así que váyanse postulando a la categoría de Bolas Criollas y Dominó, porque vamos a arrasar”, finalizó Maduro mientras le preguntaba al equipo de TVes que cuándo iban a piratear Black Widow, porque él la quiere ver.