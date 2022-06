Joven viaja a Canadá para sacarse la partida de nacimiento para poder ir a México a sacar el pasaporte para poder ir a Venezuela a sacarse la cédula

Carlos Martínez, un venezolano de 25 años residenciado en Miami, Florida, recientemente sufrió lo peor que le pudo pasar a cualquier venezolano residenciado en Florida: se le vencieron la cédula y el pasaporte al mismo tiempo. Así que se vio obligado a viajar al consulado de Venezuela en Montreal para pedir su partida de nacimiento para luego viajar a Ciudad de México, donde apenas 5 meses después conseguiría sacar un pasaporte que le permita viajar a Venezuela para sacar su cédula, y así tener sus papeles al día.

Carlos, ahora también conocido como el Forrest Gump de Guanare, contó la historia de su interminable periplo a través del grupo de Facebook “Venezolanos en Perú que se fueron a Madrid y terminaron en Florida”, para que sus connacionales tomen nota y no cometan errores en los trámites: “Me quiero amputar las piernas, de pana. Más nunca vuelvo a lanzarme un viaje así. Me comí los ahorros y los de las próximas dos generaciones y aún así tuve que pedir cola desde Canadá, todo por unos papeles por los que igual me van a pedir visa para entrar hasta en la panadería. Pero al menos ya tengo todo, ya tengo un pasaporte que me sirve para ir a Venezuela a visitar a los viejos y a sacarme los papeles la próxima vez que se me venzan” comentó Carlos, segundos antes de darse cuenta que su nuevo pasaporte se le vence el año que viene.