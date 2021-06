UEFA prohíbe el uso de la bandera LGBTQ+ y los shorts por encima de la rodilla

En una decisión que muchos calificaron como complaciente con factores políticos de ultraderecha, el órgano rector del fútbol en Europa, UEFA, anunció esta tarde que estará estrictamente prohibido el uso de la bandera LGBTQ+ durante los partidos de la Eurocopa 2020. Esta medida vino acompañada de la prohibición del uso de shorts por encima de la rodilla, con lo que esperan evitar el “fomento de la homosexualidad” al reducir la tentación de bucearse a los atletas.

Mientras explicaba que él no era homofóbico, “peeeeeero…” Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, nos habló sobre esta medida: “Es nuestra responsabilidad —como una institución respetable y honorable— que se respeten los límites de la tolerancia, pero si queremos dar cabida a todos, se la tenemos que dar a los intolerantes también. El deporte no debería estar ligado con una ideología, porque yo sé cómo es la cosa, comienzan usando esa bandera que esencialmente lo que pide respeto y derechos humanos y después, ¿qué viene? ¡Yo te lo voy a decir: que pidan democracia, libertad y esas cosas! ¡Nada de eso, por favor! Igualmente vamos a prohibir a los atletas jugar con esos shorcitos por encima de la rodilla. Eso es mucha piel y puede atraer la homosexualidad a través de la mirada. Ya la UEFA tiene las letras suficientes, no tiene cabida para otras como la L, la G, la B, la T, la Q y la + que ni siquiera una letra es, y con estas medidas lo que queremos es mantenernos como una institución digna, limpia y sin grietas”, concluyó Ceferin, quien luego procedió a continuar ignorando activamente escándalos de corrupción dentro de la FIFA.