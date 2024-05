Familia usa hijo con carillas para alumbrar cuando se va la luz

Aunque los constantes apagones siguen azotando la residencia de la familia Carrillo en la ciudad de Cabudare, estado Lara, al menos lograron deshacerse de los gastos en velas, linternas y plantas termonucleares para iluminar su hogar gracias a las nuevas carillas de José Eduardo Carrillo, el más joven del hogar, quien con su nueva sonrisa de reggaetonero que pegó un tema, puede iluminar la residencia completa durante las tortuosas horas sin luz.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba en la ciudad dormitorio contrabandeando cocuy para tomar las declaraciones de Mildred Pérez de Carrillo, madre de José: “ Ay no, yo no sé por qué mi Joseíto se hizo esa maldad en esos dientes, tan bonitos que los tenía, sólo se le había caído uno por usar la crema Corqafe y ahora parece un hijo de Bad Bunny y Feid. Pero bueno, lo hecho está hecho, por lo menos ahora cuando se va la luz no tenemos que andar prendiendo velas, sólo lo agarramos por los hombros y lo ponemos a sonreír para que ilumine el camino. La verdad es que es súper útil para leer, coser, cocinar, cualquier vaina que toque hacer en la casa, pero eso sí, ni de vaina lo miren directamente a los dientes porque les funden esos ojos”, explicó la señora Pérez a nuestro pasante subpagado que aprovechó de almorzar en su casa para no gastar los viáticos de $1 que le dimos.