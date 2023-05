Pinocho aprende a decir la verdad en Venezuela por miedo a que le talen la nariz

Pinocho, la famosa marioneta de madera que soñaba con poder renovar el pasaporte, presenció esta semana atroces ecocidios en la ciudad de Caracas que finalmente lo hicieron reflexionar. Tras pasar semanas borracho en la capital venezolana –ahogando sus penas porque el SAIME no lo considera un niño de verdad– finalmente decidió dejar atrás los vicios y dejar de mentir, en un esfuerzo por evitar que la alcaldía le tale la nariz.

Pinocho, impactado tras ver el tronco del samán cortado en El Hatillo, expresó: “Bueno hermano, yo ya acepté que jamás voy a ser un niño de verdad, pero eso no significa que pueda ir libremente por la calle siendo el niño de madera que soy, porque tampoco me quiero morir. Esta situación con los árboles en la ciudad me ha quitado incluso amistades como Groot, QEPD, que lastimosamente lo agarró una OLP de Fospuca una madrugada y lo descuartizaron. Yo la verdad creo que me voy a tener que ir escondido hasta San Antonio del Táchira y cruzar por la trocha para sobrevivir este peo. Estoy más seguro entre el ELN que arriesgándome acá en la ciudad con estas alcaldías”, concluyó Pinocho, segundos antes de confesarle a su novia que le monta cachos todos los fines de semana para evitar que le crezca la nariz.