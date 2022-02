Joven despierta llorando otra vez porque soñó con la pasta dental Corqafe

Eran las 3:22 de la madrugada cuando el desgarrador grito de “¡NOOOO!” rompió el silencio en el barrio. “¡NO OTRA VEZ! ¡POR FAVOR NOOOOOO!” hizo que muchos vecinos se asomaran a sus ventanas buscando curiosos el origen de aquellos angustiosos alaridos. Pero nadie pudo saber que fueron causados por una pesadilla que tuvo el joven José Becerra, que esta mañana confesó a sus familiares que en su sueño se le apareció una pasta dental marca Corqafe persiguiéndolo por toda la ciudad.

“El sueño fue empeorando poco a poco. Primero fui al McDonald’s y me dijeron ‘no hay papas, pero hay yuquita’, pero bueno, eso lo dejé pasar. Luego fui al supermercado a comprar unas cosas y en todos los pasillos solo había jabón Harmony, ahí entendí que algo andaba mal”, declaró Becerra, que agregó, mientras pagaba una sesión urgente con su psicólogo: “Lo peor de esa pesadilla comenzó cuando salí de ese supermercado y entré a otro y vi harina de maíz pilado, el atún carísimo y todos los estantes llenos de ese papel higiénico conocido como lija e’ culo; yo necesitaba escapar, así que corrí y corrí y cuando volteé me di cuenta que me venía persiguiendo una pasta dental Corqafe. Grandísima, gigante. No te miento. Temí por mi vida, por un momento pensé que iba a sufrir un infarto dentro del sueño… por suerte me desperté porque se fue la luz y se apagó el aire. Lo sentí como que todo esto hubiera pasado ayer”, finalizó Becerra, mientras nuestro pasante le comentaba que no fue ayer pero sí hace pocos años, causándole así otro trauma.