Consiguen a Nemo dentro de derrame de petróleo de PDVSA

Después de cumplirse 21 años de la desaparición de el popular pez payaso, Nemo, habitantes del estado Falcón encontraron en sus costas al occiso ahogado en un derrame petrolero de la estatal PDVSA, sumando una víctima más a la incontable lista de afectados por la negligencia de la compañía.

Autoridades forenses estiman que la muerte de la superestrella ocurrió luego de un pique entre buques petroleros luego de que un gerente de PDV caribe ordenara tunearlos con spoilers y luces de neón. “Para nosotros fue una gran decepción encontrarlo en esas condiciones, esperábamos que su desaparición terminara en una hermosa reflexión familiar, como en la película, pero al parecer los hechos reales fueron más crudos, literalmente. Todavía no nos explicamos cómo una empresa que apenas saca petróleo todavía logra que la mitad de su producción termine en el mar, ni los empleados van tanto a la playa como su petróleo. Lo bueno es que logramos identificar el cuerpo para darle un sepulcro decente, no como a los otros 13 millones de especies que estaban al lado que no cargaban ni la cédula” concluyó uno de los lugareños antes de reconocer a su ídolo de la infancia, Patricio Estrella, ahogado con un pitillo.