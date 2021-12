Maestra crea futuro supervillano al asignarle papel de mula a niño en el acto de Navidad

El pesebre viviente del 4to. grado B de la Unidad Educativa Las Acasias —sí, con “s”— terminó de manera abrupta esta mañana, luego de que el pequeño actor que interpretaba a la Mula, el niño Miguel Díaz de 9 años de edad, saliera molesto del escenario, jurando venganza en contra de la maestra que le dio el papel. Esa misma noche, en la tranquilidad de su hogar, Miguelito se abrió una cuenta de Instagram bajo el pseudónimo de “La Mula Rebelde» donde detalló con más profundidad sus malévolos planes de convertirse en un supervillano que no descansará hasta hacerle pagar a la sociedad la humillación que le causara su profesora.

Al día siguiente fuimos al colegio Las Acasias para conversar con la mismísima profesora —y futura víctima de la Mula Rebelde— Ana Cristina Medina, quien nos contó su versión de los hechos mientras esquivaba unos taquitos ensalivados que no pudimos descifrar de dónde venían. “Cada niño del salón recibió el papel que merecía. María la interpretó la mejor de la clase, el papel de José se lo di al más responsable, el de las ovejas se los dimos a los morochos Valladares que parece que no se hubieran cortado el pelo desde que arrancó la pandemia y el de Baltasar le tocó al niño que huele a mirra. Por otro lado, Miguelito ni se portó bien ni sacó buenas notas, así que le tocó ser la mula. Además, me parece que ese niño está exagerando porque mientras él armó un berrinche, el niño que hizo de buey se comió toda la grama que le di, yo creo que va a ser un actor de método” concluyó la maestra antes de ser interrumpida por el rebuznar de una mula y el impacto de un borrador en la frente.