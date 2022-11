Estudiantes de primer semestre felicitan por el Día del Estudiante a profesor que está en tercer semestre

Este lunes, los estudiantes nuevo ingreso de la materia Liderazgo y Compromiso I de la Universidad Politécnica Alfonso León, organizaron una celebración del Día del Estudiante para felicitar a Gerardo Palomo, su profesor, quién actualmente está cursando Liderazgo y Compromiso II en la misma universidad.

Nuestro pasante subpagado, quien podría tener el día libre para celebrar el día del estudiante, pero no nos dio la gana, habló con Palomo, actual profesor titular de la prestigiosa universidad del este de Caracas: “Bueno mira, la verdad es que los chicos tuvieron este detalle conmigo, yo no esperaba mucho porque lo que son ellos es unos chulos de puff pero ajá, al final me celebraron mi día y ellos también celebraron como todo el mundo en esta universidad. Aquí todos son profesores, los de limpieza, el parquero, la señora de recursos humanos, hasta yo mismo. De hecho, aquí no celebramos el día del profesor porque nosotros mismos somos los profesores, aquí tu puedes fácilmente impartir todo ese conocimiento que recibiste el semestre pasado y la universidad te paga un excelente salario que tampoco cubre todo lo que tu inviertes en el semestre. Espero que todos los alumnos este periodo salgan bien para que ellos sean los encargados de dar la materia el año siguiente”, afirmaba Palomo mientras nuestro pasante subpagado soltaba una carcajada después que le preguntaran si El Chigüire Bipolar paga más que las universidades privadas del país.