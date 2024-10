Huracán que iba a pasar por Cuba molesto porque se le adelantó el gobierno

La situación en Cuba cada vez empeora y se asemeja más a la de regímenes comunistas como los de Venezuela. Así lo dejó en evidencia el apagón nacional que sufrió recientemente la isla, y entre los afectados no solo están los cubanos, sino también el huracán Oscar, que no pudo ejercer su trabajo de destrozar la isla ya que se le adelantó el gobierno de Díaz-Canel.

Oscar, un joven huracán lleno de sueños e ilusiones rotas, declaró su molestia ante la prensa: “Ya uno no puede trabajar en Latinoamérica, por eso me la paso en Florida. Allá todo está nuevecito para que uno lo escoñete; en cambio, La Habana siempre parece que acaba de sufrir tres terremotos, un tsunami y un Dracufest. Estoy que tumbo yo a Díaz-Canel para arreglar Cuba y luego poder destruirla como se debe. Imagínense que pasé por un supermercado y más bien lo dejé con más productos que antes por una vaca que arrastré desde Estados Unidos. Estoy quedando como un fracasado frente a los demás huracanes. ¿Qué van a pensar Sandy, Katrina y Katiuska de mí? Qué pena de pana. Yo como que mejor meto currículo en la piscina de olas de un crucero, no vaya a ser que después me manden a destruir Maracaibo y me deprima más todavía”, concluyó Oscar mientras los militares cubanos le lanzaban presos políticos