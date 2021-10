Maduro anuncia la construcción de un hotel Venetur en el Salto Angel

Este jueves la Asamblea Nacional Chavista demostró una vez más su inconmensurable compromiso para resolver los problemas que afectan a la población venezolana, al aprobar la construcción de un hotel Venetur en el Salto Ángel para disfrute de los «turistas».

Por medio del decreto, que fue impreso para la ocasión en hojas hechas con árboles arrancados de cuajo del Parque Nacional Canaima por mineros ilegales, la Asamblea hace realidad un sueño de Maduro, quien aseguró que solo le falta poder comprar —y comerse— una empanada de cazón gigante en Las Mercedes para darse por satisfecho: «Estoy feliz de anunciar la contrución (sic) de un super hotel Venetur en nuestro hermoso Salto Ángel para que la familia venezolana con poder adquisitivo, es decir solos nosotros, podemos visitar nuestra fauna y quedarnos en un hermoso lugar. Pero no un hotel cualquiera, no; uno que tenga bastante aire acondicionado y que consuma todos los recursos posibles y donde podamos hacer todas las rumbas bien ruidosas con las que siempre soñamos», afirmó el primer mandatario, que aprovechó para agregar: «La ultraderecha auroncista dirá ‘¿Para qué un hotel?’, porque ellos parecen ver solo lo malo, y aquí adelantándome se los digo: ¡No les incumbe! Eso es problema nuestro porque el Salto Ángel es mío, perdón, del pueblo. ¡Cómo se ve que no entienden la doctrina de Bolívar, que siempre soñó con tener una suite arriba del Churún Merú», finalizó Maduro minutos antes que se le ocurriera abrir un Daka en el Ávila.