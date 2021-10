¿Heredero de Messi? FC Barcelona renueva por 30 años a niño de la sub-8

Después de muchas pérdidas, deudas y más pérdidas y más deudas, el Fútbol Club Barcelona logró cerrar este jueves lo que el presidente del club, Joan Laporta, calificó como “el contrato de su vida”, renovando por 30 años a un niño que se encuentra en la sub-8. Laporta asegura que el niño será el heredero de Messi y la salvación de su equipo… pero en 12 años.

“Nos encontramos muy contentos, venimos de comernos un kebab porque para eso fue que nos alcanzó el presupuesto después de fichar a la promesa del Barcelona, que aún no puedo decirles su nombre por las leyes de protección al menor. Pero no os espantéis, el Barcelona renacerá en unos 12 años más o menos”, aseguró Laporta a la prensa. “Hemos pasado momentos difíciles y sé que vosotros no os quedáis atrás y nos han acompañado todo este tiempo. ¡GRACIAS! Pretendemos retribuir todo el amor en algún momento con goles; por ahora no creo que suceda, pero en algún momento pasará”, finalizó Laporta, minutos antes de enterarse de que su joven promesa se lesionó saltando de un columpio.