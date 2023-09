Hombre que no se lava la cara desde los 7 años sigue teniendo mejor piel que chama con rutina de skin care

Agua micelar, crema hidratante, y hasta mascarillas de yuca amarga son algunos de los productos que utilizan cientos de mujeres en su rutina de skincare para intentar mantener un cutis perfecto. Sin embargo, ninguno de estos productos ofrece resultados remotamente tan espectaculares como los de Eduardo Linares, un joven que no se ha lavado la cara desde que tenía 7 años, y que después de cada baño se la seca con la misma toalla que se seca el cuerpo.

“La verdad es que nunca le he dado mucha importancia a eso del skin care porque no me salen ni pepas, y cuando me salen me las exploto con las uñas y listo”, aseguró Linares, con su brillante y hermoso cutis lleno de grasa natural. “Yo creo que mi secreto es la naturalidad. Usualmente cuando me despierto voy al baño, hago mis necesidades fisiológicas, me quito las lagañas con las uñas, me cepillo los dientes con mi crema Corqafe y al final me lavo las manos. Eso es todo, con eso ya estoy listo para salir a la calle y mírame, un cutis perfecto”, concluyó Linares.

Por su parte Valentina Martínez, amigas de Linares, compartió su opinión: “Es que es un desgraciado suertudo, Díos. Los hombres se echan jabón azul y se exfolian con una esponja saca brillo y tienen esa cara perfecta. En cambio las mujeres no sólo nos critican más por cualquier mini arruga que tengamos, sino que tenemos que comprar el agua micelar, la vitamina C, el ácido hialurónico, la crema hidratante, el protector solar, y hacer mascarillas exfoliadores a base de Maseca, e igual terminamos enamoradas de un inservible con los boxer manchados”, finalizó Martínez, mientras se aplicaba una crema antiarrugas a base de chimó y penca de cocuy.