Semáforo de La Trinidad anuncia fichaje de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro es uno de los nombres que más suena en esta temporada de fichajes, el astro del fútbol y del WiiFit podrá ser de los mejores jugadores del mundo, pero también tiene 39 años, cobra carísimo y huele demasiado a colonia, razón por la cuál el único fichaje que consiguió este temporada fue driblando el balón en un semáforo de la urbanización La Trinidad, en Caracas.

Varios vendedores de lotería y pedigüeños de la zona se han visto opacados por CR7, quien podría estar haciendo entre 15 y 20 USD por hora driblando el balón y tocándole el vidrio a los conductores. “No importa que no me hayan querido en el Madrid, el Atlético y Yaracuyanos, a mi siempre me ha apasionado el futebol, y cuando tienes tanto dinheiro como yo lo único que importa es seguir jugando y tener más y más cuadritos en el abdomen. Yo ya tengo 15 y creo que si sigo haciendo dominadas en este semáforo de mi bella Caracas pronto tendré 2 más”, aseguró Cristiano mientras echaba otro litro de gelatina a su pelo.