Familia le regala a papá la afeitadora Duravel Power Kit 4 en 1 y resuelve regalo del día del padre por los próximos 4 años

Milagrosamente la familia Ordoñez-Lopez se acordó a tiempo del día del padre y además lo resolvió por los próximos cuatro años con un ingenioso regalo: una afeitadora Duravel Power Kit 4 en 1, con la que papá Orlando podrá afeitarse la cabeza, la espalda, las piernas y al perro.

Conversamos con Marisol Ordoñez, hija mayor del señor Orlando, quien organizó este regalo: “Honestamente, el día del padre se nos ha olvidado los últimos 18 años, por eso este año agarré a mis hermanos y nos pusimos de acuerdo para botar la casa por la ventana comprando un buen regalo que nos permita que se nos olvide por lo menos otros cuatro añitos más, ahí fue cuando decidimos comprar la Duravel Power Kit 4 en 1. Con esa finalmente va a andar con la calva reluciente y la barbita arreglada para que se sienta Jason Statham, también puede aprovechar su durabilidad para ahorrarse la plata de la peluquería canina haciéndole el corte de Jacob Elordi a Pelusa, nuestro perrito, y de seguro hasta arreglar el jardín. Es más, yo creo que lo puede usar de taladro, como gato hidráulico, de sartén y hasta en la cama con mamá. Él verá qué hace, lo que yo sé es que es de buena calidad y ya podemos olvidarnos del día del padre otros añitos más”, explicó Ordoñez, mientras envolvía el regalo delicadamente en una caja de cerveza.