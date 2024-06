Sebin le leería sus derechos a este detenido si tan solo supiera leer y si tan solo se supiera los derechos

A pesar de la reputación del Servicio Bolivariano de Inteligencia y Violación de Derechos Humanos (SEBIN) de ser secuestradores, torturadores e incluso fanáticos de Omar Acedo, a el agente Gregorio Ulises Pineda le encantaría demostrarle al mundo lo contrario leyéndole sus respectivos derechos a uno de los criminales detenidos el día de hoy por el crimen de ser opositor. Lamentablemente para Pineda, el problema es que no puede lograrlo al no saber leer y tampoco saberse los derechos.

Pineda, quien en otra vida hubiera querido ser odontólogo para perseguir su pasión es extraerle las muelas a todos los detenidos, explicó: “La gente piensa que los funcionarios públicos sólo estamos llenos de maldad, pero también somos personas con problemáticas como tal y simplemente drenamos nuestras molestias torturando a los susodichos detenidos, como lo haría cualquier ser humano. A mí me encantaría leerle sus derechos al criminal del tipo opositor que capturamos infraganti esta mañana usando ropa interior del tipo boxer azul golpista, pero la verdad es que, no sé leer. Me duele admitirlo, pero es la verdad”, explicó Pineda, mientras demostraba su benevolencia dejándole la muela extraída al detenido bajo la piedra que tiene por almohada para que el ratón Pérez le deje unos bolívares.