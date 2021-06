Yummy paga liquidación de sus empleados en cupones de la app

Hoy fue el último día de trabajo de Raquel Villamizar en Yummy, empresa de delivery en Venezuela. Cuando la joven fue a buscar la liquidación que le corresponde en la oficina, se llevó la sorpresa de que no se la depositarían directamente sino que recibirá un cupón en la aplicación.

Hablamos con Raquel, quien buscaba molesta entre las promociones del día para usar su cupón: “Brother, no sé qué les pasa. Yo le dediqué esfuerzo —y gasolina— a esta empresa por más de un año, más que todo porque a veces nos daban pizza gratis de algún cliente que canceló su pedido. Pero esto sobrepasa mis expectativas. Mi ahora ex jefe me dijo que no me podían transferir, dar efectivo ni hacer pago móvil para recibir mi liquidación. No me dio más respuestas. Me dijo que lo máximo que podía hacer era hablar con el Soporte de Yummy. Ni sé para qué, porque ellos tampoco me iban a resolver. ¡Me jodieron! Ahora solo puedo tener mi liquidación en forma de un cupón en la aplicación que tengo que usar en la misma compra. Además que mi liquidación era mucho más que 10 dólares. Estoy que me robo una moto”, dijo Villamizar, mientras se descargaba PedidosYa.