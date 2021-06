Maduro exige a la comunidad internacional desbloquear su cuenta de Club Penguin

Esta tarde en una cadena de radio y televisión, el mandatario Nicolás Maduro sorprendió a los presentes al pasar casi un minuto entero en silencio, con los ojos cerrados y cara de concentración. Al ser consultado sobre la extraña escena, Maduro aseguró que había sido un intento de comunicación telepática con la comunidad internacional para exhortarla a que le desbloqueen su usuario en Club Penguin, su pasatiempo favorito.

“Yo aquí, hoy, ya mismo, acabo de hacerle un llamado exigente a la comunidad internacional del mundo, ¿ah?”, dijo Maduro, con lágrimas en los ojos. El mandatario continuó: “No se me hagan los sordos. Ustedes saben lo que me hicieron. Están sobre utilizando sus sanciones malvadas de derecha liberal y capitalista. En la última que me hicieron me bloquearon mi cuenta personal del Club Penguin. ¿Ah? ¿Cómo es posible ese nivel de maldad? ¿Ah? ¡Qué envidiosos son que no me pueden ver pasarla bien echando broma con mi amiguitos virtuales! Esto es inaceptable, ¿ah? Cuando necesitaba un momento a solas, lejos de Cilia, yo abría mi lactoc (sic) y me podía pasar horas y horas siendo un pingüino rojo. ¡Hasta eso me van a quitar! Estimada señora comunidad internacional, por favor, le exijo que me devuelvan mi cuenta de inmediato”, suplicó Maduro, quien guarda su contraseña “platanomaduro69” en una caja fuerte virtual.