Diego Iribarren, un joven de 28 años, arribó hace unos meses a Madrid, donde se quedaría viviendo un tiempo con unos amigos. A pesar de haber recibido el beneficio de asilo político, con un caso totalmente falso, Iribarren apoya a VOX, el partido político ultranacionalista y conservador que prometió deportar a todos los inmigrantes de su país.

Diego, quien en su adolescencia aprendió valores de parte del perezjimenismo, comentó: “Bro, o sea, no me parece lo peor del mundo, pues. O sea, yo llegué aquí y Madrid es muy chévere y tal pero la cantidad de turistas, extranjeros y venecos es heavy, pues. Siento que Madrid está perdiendo su cultura, ¿sabes? En verdad yo apoyo cien por ciento a Vox, me parece que tienen unos argumentos muy lógicos y full transparentes de su parte, ¿sabes? Yo soy fan de la derecha y Trump siempre ha sido un ejemplo a seguir, a pesar de que deportó a unos primos míos mexicanos, pero equis, no es peo mio. Al final del día era solo un anuncio en una estación de metro, pues, tampoco es que, ‘uy la gran cosa’, ¿me explico? Votaré por Vox siempre, es lo que quiero decir”, afirmó Iribarren al momento de gritar “Viva España y Franco”.