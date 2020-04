Joven que emigró duerme con sonidos de tiroteos para sentirse en casa

José Antonio “Juancho” Meléndez (24) emigró en enero de este año a Madrid, España; y como cualquier gran paso, este cambio tan fuerte hizo que el joven desarrollara problemas para dormir. Para solucionarlo, Juancho decidió empezar a acostarse escuchando los pacíficos sonidos de tiroteos de Caracas para sentirse más como en casa.

“Había escuchado que las personas que se van del país empiezan a sufrir de nostalgia de su casa, de su ciudad o de sus cigarros de marcas que no se consiguen en otro lado. Es muy normal sentir ansiedad después de mudarte a un lugar donde no entiendes por qué le dicen ‘piso’ a un apartamento o por qué usan ‘coger’ a cada rato. Eso me incomoda. Pensé que no me pasaría eso, estaba cansado de Venezuela y feliz de haber emigrado. Pero de un momento a otro no sé qué pasó y no me podía dormir. Me sentía como un papá esperando que su hijo regresara de la rumba: inquieto, preocupado, pero con la seguridad de que no le iba a pasar nada a ese muchacho gafo. Busqué soluciones en Google y un artículo me recomendó escuchar música clásica o canciones tradicionales de mi país. Pero te voy a ser honesto, vuelvo a escuchar la canción ‘Venezuela’ y me sacó los oídos. Entonces me puse a pensar cuál es el sonido más representativo de Caracas y le llegué… tiros. ¡Qué sencillo fue! Funcionó de maravilla. Puse un audio larguísimo, esperé los ads de ‘Eve Online’ y me sentí otra vez en casa. Nunca había estado tan feliz por escuchar esos tiros. Nada como el acogedor sonido de un martes a las 11am en Venezuela”, nos comentó Juancho, quien también confesó que al tratar de preparar chicha terminó haciendo un arroz condimentado.