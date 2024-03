La superestrella de la remolacha mecánica, Salomón Rondón, sorprendió a la selección italiana en el partido amistoso de hoy con una técnica que los expertos han denominado La Pasta con Caraotas de Dios, donde el titular sacó un tupper con espaguetis y 500 gramos de caraotas negras y queso llanero rallado los cuales generaron una ola expansiva de olor que desmoralizó y descolocó al once inicial de la azzurra.

Mientras disfrutaba de ese almuerzo con tres litros de jugo de guayaba, Rondón explicó la base de esta estrategia brillante: “La técnica de las caraotas en la pasta fue clave en este juego, no solo por la ejecución, sino también por toda la labor preparatoria del equipo técnico, la adecuada combinación de aliños, la eliminación de piedritas, junto con el toque delicioso de nuestro talentoso DT. Quiero dedicar este partido a los grandes italianos, Dante Alighieri, Leonardo Da Vinci y Toppo Gigio, para que sepan que no les tememos y que estoy listo para degustar pasticho con tajadas y disfrutar de un capuccino en la cena si es necesario para vencer. A quienes me instan a ‘pensar en los bambinos’, les respondo que el único bambino en mi mente es Tito, El Patrón”, afirmó Salomón antes de ser declarado persona non grata por el salvavidas en la piscina del Club Ítalo.