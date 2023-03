Papá influencer ofrece pagar rescate de su hijo con pack de stories

En estos días, cualquier persona que se lo proponga puede lograr ser un amante bandido y también un influencer. Esta es la historia de Martín Gómez, mejor conocido como “Martin4WD” en RRSS, un señor de 56 años que sube vídeos de su machito y ha logrado tener tanto reconocimiento por ello que el día de ayer logró pagar el rescate de su hijo con un pack de stories de Instagram.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a entrevistar al toyotero, quien comentó lo siguiente: “Qué bueno que negocié unas historias y no un reel, que trabajón hermano. La gente cree que esto no es un trabajo de gente seria, pero ahorita después de esta entrevista tengo que sentarme y editar en Canva yo solito sin ayuda de nadie, nadie me maneja las redes yo hago todas mis cosas solo. Es lamentable que se llegue hasta este punto donde te secuestren a tu chamo y no tengas como pagar. Menos mal yo sí tengo, si quieren ayudarme pueden seguirme en mi cuenta MARTIN4WD en todas las redes, abstenerse la gente desconocedora del tema”, finalizó Martín mientras sacaba el aro de luz de su machito para grabar que estuvo con el pasante subpagado.