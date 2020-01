Ministro considera un poco excesivo que embajador cubano deba acompañarlo al baño

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol sufrió un incómodo momento el día de ayer cuando al ir al baño en un descanso de un consejo de ministros, fue obligado por Nicolás Maduro a ir acompañado por el embajador cubano en Venezuela.

“Yo sé que el camarada embajador cubano es uno de los jefes, pero creo que el Presidente legítimo Nicolás Maduro se está extralimitando un poco al exigir que me tenga que acompañar al baño. Digo, ni cuando me dio órdenes de que le pidiera la bendición me quejé o cuando me nombró a mí como el primer ministro venezolano del consejo ¿pero que me acompañe cuando me toca ir al baño? Me parece mucho ¿Cómo se supone que me ponga a ver las redes de esos comediantes de Instagram que tanto me gustan? Que quede claro que no estoy en contra de sus órdenes porque soy alérgico a no tener plata. Yo me puedo calar que tomen decisiones por mí y que todo mi trabajo lo haga otra persona. Pero ir al baño es mi momento zen, de paz. No quiero estar acompañado de un embajador que además vigila que me lave las manos al salir”, sentenció Reverol mientras tomaba el papel de las manos del embajador cubano.