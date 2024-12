Santa resuelve todos los regalos de navidad venezolanos comprando pasajes por internet

Estas navidades fueron un poco más complicadas para Santa Claus, el esclavista de elfos, duendes y maracuchos favorito de todos los niños alrededor del mundo, puesto que se vio obligado a raspar su tarjeta de crédito para resolver los regalos navideños de millones de pequeñines venezolanos comprándoles pasajes de avión por internet.

Claus, quien dirige una fábrica de juguetes clandestina en el Polo Norte para evadir impuestos, explicó que tomó esta drástica medida por su seguridad personal: “Noooo ho ho joda, prefiero mil veces raspar la tarjeta porque yo para Venezuela no voy ni de vaina, será para que me inmovilicen el trineo y me metan preso en Tocorón por terrorista. Más bien el año pasado me arriesgué mucho y terminé todo matraqueado, hasta me tocó pagarle terapia a Rudolf. De paso, ¿para qué andan pidiendo tanto PlayStation 5 esos niños allá si ni siquiera hay luz? Será para que se les queme con un bajón. Por eso este año resolví comprándoles pasajes a España, Argentina y hasta Estados Unidos si me pidieron que les mandara una visa el año pasado. Y para los mal portados de la casa, este año cambié el carbón por unos pasajes a Perú, Chile y Corea del Norte”, aseguró Santa, mientras mandaba un comando de elfos a intimidar al Niño Jesús como parte de la guerra territorial decembrina.