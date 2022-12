Demuelen oveja de pesebre para montar nueva tienda de lujo

Larry, una pequeña oveja de un pesebre caraqueño fue atrozmente removida de su puesto al lado de la mula y el buey por parte de un grupo de inversionistas desconocidos de la empresa Ederbrecht C.A, con el fin de inaugurar una tienda de ropa de lujo llamada Arreaza’s Secret en su lugar.

Victor Lameda, un pastorcito preocupado por la gentrificación de su pesebre, de inmediato se comunicó con nosotros para denunciar el hecho: “¿Cómo es posible que Larry ya no esté con nosotros?, él no le hacía nada a nadie, solo posaba al lado de los demás animales y de vez en cuando se caía porque el papel lustrillo del piso es resbaloso. Pero bueno, ahora tenemos esta lujosa tienda que está bien bonita y ahora la montañita de papel maché se la pasa full de camionetas sin placa. Lástima que ni siquiera podemos comprar ahí porque ya los bancos se hacen los locos con los créditos agrícolas y no hay inversión para mi pequeña finca de moho de utilería y bovinos”, concluyó Victor antes de ser desterrado de su casita de cerámica que ahora es un restaurante de carnes.